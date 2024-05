La villa del film "Mamma ho perso l'aereo" è in vendita (e costa quasi 5 milioni di euro)

La casa di "Mamma, ho perso l'aereo" è in vendita ad un prezzo da capogiro: vale ben 5 milioni e 250 mila dollari, quasi 5 milioni di euro.

La villa ha fatto da set per il film debutto di Macaulay Culkin, il piccolo Kevin, che architetta fantasiosi stratagemmi per impedire ai ladri dilettanti Harry e Marv (interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern) di svuotare casa.

Com'è la casa

Costruita nel 1921 nel sobborgo di Winnetka, un sobborgo di Cook County, in Illinois, a circa trenta chilometri a nord di Chicago. Si tratta di una cittadina tranquilla, di poco più di 12 mila abitanti, ma una delle più benestanti degli Stati Uniti. La grande abitazione con 5 stanze da letto, 6 bagni, e persino una sala cinema e un campo da basket interno è ora sul mercato come "un pezzo di storia americana".

Lo scorso dicembre era stata invece messa in vendita la lussuosa villa in cui è stato ambientato "Mamma ho perso l'aereo 2" alla cifra di 6,7 milioni di dollari (quasi 6 milioni e 200 mila euro). L'abitazione si trova nel lussuoso Upper West Side di Manhattan, al 51 West della 95th Street, tra Central Park West e Columbus Avenue.

La casa di Winnetka è stata totalmente ristrutturata e ampliata nel 2018, ma i proprietari hanno mantenuto la facciata in mattoni esattamente come raffigurata nel film campione di incassi (476 milioni di dollari in tutto il mondo).