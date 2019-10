Da vegetariana a macellaia, l'incredibile svolta di Tammi: «Al terzo figlio ho detto basta»

di Alix Amer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unache è stataper oltre 10 anni desiderava così tanto la carne quando è rimasta incinta del suo terzo figlio che ha iniziato a mangiarla nuovamente, alla fine è diventata una, 49 anni, era diventata vegetariana negli anni ‘70 dopo aver letto il famoso libro di Peter Singer “Animal Liberation” ed era rimasta scioccata nel conoscere il trattamento degli animali da allevamento. Per un decennio si è impegnata a seguire una dieta senza, ma è stato solo quando è rimasta incinta per la terza volta che tutto è cambiato.«Ero stata incinta altre due volte prima, ma la terza gravidanza è stata diversa, ero diventata pericolosamente anemica», ha detto al. Dopo aver buttato giù un hamburger al lavoro un giorno, la mamma è rimasta folgorata da un hamburger. Mentre ha ammesso che ci è voluto un po' di tempo per iniziare a mangiare carne di maiale e pollame, si è sentita bene dopo aver mangiato carne di manzo e agnello.«Mi sentivo più sana perché stavo dando al mio corpo ciò di cui aveva bisogno», ha detto. «Ma stavo attento da dove prendevo la mia carne». Proveniente da una famiglia di agricoltori dell’Oregon prima di emigrare in Australia, Tammi ha spiegato perché poi ha voluto creare una fattoria e una macelleria, in modo che i consumatori potessero scegliere «opzioni etiche». E così è stato. «Ci siamo resi conto che saremmo diventati agricoltori e, mi sono resa conto che i maiali sono gli animali trattati peggio nei sistemi industriali».Ora Tammi e suo marito Stuart gestiscono Jonai Farms and Meatsmiths da otto anni. Ha spiegato che «non ci sono sostanze chimiche dannose usate nelle pratiche agricole e gli animali vivono sereni nella fattoria».