All'asta la Lamborghini Huracane donata al Papa: i 900mila euro andranno alle donne vittime della tratta

Città del Vaticano - La Lamborghini Huracan donata al Papa due anni fa è stata venduta all'asta e con il ricavato - circa 900 mila euro - verranno finanziati alcuni progetti, tra cui uno per il recupero delle donne vittime della tratta. Oggi pomeriggio Francesco ha incontrato il Presidente della Lamborghini e i responsabili della Fondazione OMAZE, che hanno curato la vendita di beneficienza del super bolide. Chi si è aggiudicato la vettura è un facoltoso cittadino della Repubblica Ceca.Il ricavato, oltre al progetto per le donne vittime della prostituzione curato dalla Comunità Giovanni XXIII, sarà destinata alla ricostruzione del Seminario e di una scuola dell’infanzia di Haiti, distrutti dal terremoto del 2010,alla Fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre” per la ricostruzione della Piana di Ninive, e a due associazioni: Amici Centrafrica Onlus e GICAM.