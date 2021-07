Rai, Italia-Inghilterra: Varriale e Marchisio non ci sono, "colpa" del protocollo anti-Covid

Dopo Alberto Rimedio, la Rai deve rinunciare ad altri due "titolari": in sede di presentazione di Italia-Inghilterra non ci sono neanche Enrico Varriale e Claudio Marchisio (che sono tornati a Roma). Una sorpresa, per tantissimi spettatori, dovuta al severo protocollo della Rai: i casi Covid hanno colpito la Rai e hanno costretto a un cambio last minute per l'autoisolamento imposto dalle rigide regole.

APPROFONDIMENTI IL MESSAGGIO Italia-Inghilterra, Von der Leyen tifa per noi: «Forza azzurri,... I DISORDINI Londra, tifosi impazziti: calpestata bandiera italiana. Rissa a... SPORT Italia-Inghilterra, la foto della finale degli Europei I PREMI Italia-Inghilterra, montepremi da oltre 330 milioni: ecco quanto... LA FINALE Olimpic way intasata: tifosi in attesa dell’apertura dei...

Italia-Inghilterra, il Covid nell’hotel azzurro: infettato telecronista Rai. «Giocatori tutti negativi»

Chi saranno i telecronisti Rai

A raccontare i momenti del prepartita ci ha pensato il bordocampista Alessandro Antinelli. Che prima della partita ha commentato così gli "effetti" del contagio in casa Rai, dedicando un messaggio a Rimedio: «Sarebbe stato bello averti qua, dobbiamo farlo anche per te e per tutti i colleghi che non possono stare qua, ma la magia deve continuare. Grazie ad Alberto Rimedio, Enrico Varriale, Antonio Di Gennaro, Andrea Riscassi, Aurelio Capaldi, Donatella Scarnati, Tiziana Alla, avrebbero meritato la finale». In telecronaca ci sono Stefano Bizzotto e Katia Serra.