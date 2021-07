Vanworking: lo smartworking si promuove in van tra i borghi italiani

Un viaggio in un van per diffondere lo smartworking. ecco cosa è Vanworking. Tutte le proposte saranno discusse durante il viaggio, in tavole rotonde e mini eventi gratuiti, dove Samuel Lo Gioco metterà la sua esperienza a disposizione di aziende e istituzioni che desiderano saperne di più sul tema e scoprire come adottare lo smart working all'interno delle loro organizzazioni. Il van con il quale viaggerà alla riscoperta dei borghi italiani, è un concentrato di tecnologia e sostenibilità. Grazie ai pannelli solari e a strumenti per l'accumulo e l'ottimizzazione energetica, è del tutto autonomo dalla corrente elettrica, mentre all'interno si presenta come un salotto tecnologico, dotato di connessione di qualità e di sistemi all'avanguardia per dirette streaming e video conference.

In più il van offrirà Internet gratuito ai cittadini che vorranno lavorare nei pressi del veicolo. In collaborazione con Save The Planet, sarà calcolato il consumo del carburante e, per compensare le emissioni di CO2, saranno piantati alberi e zone verdi nelle città italiane. Il tour partirà dalla Toscana, con due prime tappe nei borghi senesi di Radicondoli e di San Casciano dei Bagni, per poi spostarsi verso Sud. Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Commissione europea, di Save the planet e di Anci Italia.