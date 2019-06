Morta Valeria Valeri, addio alla mamma di Giamburrasca

Valeria Valeri, una tra le più importanti interpreti del teatro italiano, è morta alle 5,30 di questa mattina all'età di 97 anni. La popolare attrice negli in anni recenti aveva partecipato anche a tante fiction tv come Un Medico in Famiglia. A dare il doloroso annuncio la figlia, Chiara Salerno, avuta dall'attore Enrico Maria Salerno.







I suoi due ruoli più celebri sono quelli della signora Stoppani, madre dell'irrequieto Giannino alias Gianburrasca (interpretato da Rita Pavone) nello sceneggiato musicale "Il giornalino di Gian Burrasca" diretto nel 1964 da Lina Wertmüller, e quello in "La famiglia Benvenuti" di Alfredo Giannetti (accanto ad Enrico Maria Salerno), in cui interpretò ancora il ruolo di una madre apprensiva.



I Funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo. Valeria Valeri, pseudonimo di Valeria Tulli era nata a Roma l'8 dicembre 1921 e sin dalla metà degli anni quaranta ha calcato ininterrottamente il palcoscenico, diventando una delle presenze storiche del teatro italiano del dopoguerra. Tanti i sodalizi celebri con Alberto Lupo nel '63-'64 e soprattutto tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 con Alberto Lionello con cui recita in tante commedie brillanti. È stata in teatro in coppia con Gino Bramieri e negli anni '80 con Paolo Ferrari.

