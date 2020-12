Il vaccino Pfizer, il primo che verrà somministrato in Italia, e poi quello di Moderna, che dovrebbe essere autorizzato dall’Ema, l’agenzia regolatoria europea a gennaio, hanno superato l’esame della sicurezza e dell’efficacia. Eppure, secondo gli esperti, serviranno ancora altri studi per chiarire diverse questioni. «Noi sappiamo che entrambi i vaccini hanno azione protettiva nei confronti della malattia - spiega Francesco Menichetti, ordinario di malattie infettive dell’università di Pisa e direttore di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana - quindi il vaccinato avrà una significativa protezione pari a circa il 90-95 per cento. Non è ancora acclarata con certezza invece la capacità di prevenire il contagio, l’infezione e quindi la diffusione del Sars Cov 2».

LA DURATA DELLA PROTEZIONE

Altro quesito che dovrà essere risolto riguarda la durata della protezione vaccinale. «Una persona che ha avuto il Covid dopo 3- 4 mesi incomincia a registrare un calo della concentrazione degli anticorpi naturali - prosegue Menichetti - Dobbiamo capire se il vaccino sarà in grado di indurre una risposta anticorpale di durata maggiore rispetto a quella che induce l’infezione naturale». Mancano poi dati certi sulla capacità di questi vaccini «di contrastare la variante inglese che è caratterizzata da 14 mutazioni e 3 delezioni, ossia modificazioni genetiche del virus. Una delezione in particolare è responsabile sia della possibile negatività di alcuni test molecolari, sia del potenziale aggiramento della risposta immune».

Anche i passaggi necessari per preparare il vaccino creano non poche perplessità. «La procedura è estremamente complicata - rimarca Filippo Drago, componente della task force sul Covid della Società italiana di Farmacologia e a capo dell’unità operativa di Farmacologia clinica del policlinico di Catania - Oltre al fatto che deve essere assicurata la catena del freddo, vanno seguiti con attenzione diversi passaggi. Innanzitutto, quando il vaccino arriva, entro 5 minuti deve essere messo in un frigorifero a temperatura tra i 4 e gli 8 gradi e lì può rimanere solo due giorni, altrimenti poi va buttato. Le fiale che vengono dispensate sono per cinque dosi, quindi per 5 pazienti. Ogni fiala deve essere diluita e questo vuol dire che la fiala deve essere prima scongelata sempre all’interno del frigo. La diluzione, poi, va fatta con una procedura particolare, e se il vaccino viene utilizzato solo per un paziente, il resto del siero va buttato. Quindi, bisogna stare attenti, altrimenti ci sarà un dispendio enorme di materiale».

L'IMMUNITA' DI GREGGE

Non è chiara poi la percentuale di vaccinati necessaria per la cosiddetta immunità di gregge. «Per i vaccini che conosciamo bene - prosegue Drago - il livello della quotazione vaccinale è data dal grado di infettività. Per il Covid non abbiamo ancora un dato certo, lo si può avere solo quando la vaccinazione è già avvenuta». Anche per capire bene l’entità di eventuali effetti collaterali occorreranno altri studi. «L’Ema ha raccomandato un periodo di osservazione di farmacovigilanza per tutti gli Stati - sottolinea Francesco Scaglione, ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e responsabile della Farmacologia clinica all’ospedale Niguarda - i medici dovranno segnalare tutte le reazioni che si possono verificare sia se si tratta di effetti immediati, sia dopo mesi. Bisogna poi ricordare che il vaccino comincia a essere efficace solo dopo un mese un mese e mezzo. Quindi, occorre continuare a usare le precauzioni di sicurezza, ossia distanziamento e mascherina».

