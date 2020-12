«Vaccinarsi contro il Covid significa essere responsabili non soltanto verso noi stessi, ma anche verso i pazienti che assistiamo». Secondo Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Cts, per gli operatori sanitari, tra i primi a poter ricevere il siero, la vaccinazione è infatti «l’elemento fondante del comportamento professionale di ogni operatore sanitario».

Professore, dare la priorità a chi assiste i malati è fondamentale?

“Certo, è assolutamente importante proteggere tutti quanti gli operatori sanitari, le persone che sono a contatto con gli ammalati, visto che sono quotidianamente esposti. E poi gradualmente, occorrerà vaccinare l’intera popolazione, per riuscire a sconfiggere completamente il virus”

Bisogna sollecitare tutti gli operatori a vaccinarsi, senza ritrosie.

“Senz’altro. Credo che sia fondamentale richiamare al senso di responsabilità e al dovere deontologico di qualsiasi operatore sanitario nei confronti dei pazienti e delle persone che vengono assistite. Se è vero che la propria professione è dedicata ad aiutare gli altri, ancora di più bisogna pensare a proteggerli. Solo con la vaccinazione riusciremo ad eliminare anche il rischio di poter essere il veicolo di contagio e di infezione”.

Eppure c’è ancora qualche operatore poco convinto. Come mai?

“Le ragioni possono essere diverse. C’è forse una certa titubanza, del tutto ingiustificata, dovuta al fatto che questi vaccini sono stati elaborati in tempi record. Ricordiamo che in passato erano invece necessari diversi anni per arrivare alla fase finale produttiva e all’immissione sul mercato e poi alla disponibilità dei sieri. Questi vaccini contro il Sars Cov 2 sono il frutto di uno sforzo scientifico e organizzativo in tutto il mondo formidabile. Grazie al lavoro e alla sinergia di molte industrie farmaceutiche e di molti scienziati, oltre all’utilizzo di nuove tecnologie, è stato possibile ridurre i tempi. Ma l’idea che l’abbattimento del tempo di realizzazione del siero possa costituire un pericolo è in realtà un falso problema. La sicurezza è stata sperimentata su dati certi dalle agenzie regolatorie, la Fda, l’Ema e l’Aifa, le quali hanno attentamente vagliato tutti i dati”.

Non sarebbe stato il caso di renderli obbligatori?

“È un problema complesso che rimanda ai nostri diritti costituzionali, ossia poter scegliere una terapia e quindi aderire a qualsiasi forma di cura che ci viene proposta. Il punto è semmai diverso: bisogna fare appello al senso di responsabilità e a quello deontologico, affinché ci si renda conto che non si è solo responsabili verso noi stessi, bensì anche verso i pazienti che noi assistiamo. Paradossalmente, nel momento in cui un operatore sanitario che ha rifiutato il vaccino contagia uno degli ospiti della residenza, si potrebbe incorrere in seri problemi medico-legali”.

Il Cts quindi fa appello alla responsabilità di ciascuno?

“Il senso di responsabilità e la deontologia, alla quale dobbiamo essere chiamati come operatori sanitari, sono gli elementi fondanti del nostro comportamento professionale. Il Cts può fare appello a questi elementi, motivandoli con elementi scientifici solidi e corredando le raccomandazioni con dati a nostra disposizione”.

Però anche per la campagna antinfluenzale l’adesione degli operatori è sempre stata bassa.

“È un problema diverso. In questo caso, conosciamo benissimo la pericolosità del virus e i rischi del contagio. Oltre ovviamente al numero dei morti causati purtroppo dal Covid. Ricordiamo, poi, che se un operatore non si vaccina e si ammala si sottraggono risorse e assistenza alla popolazione che più ne ha bisogno, all’interno degli ospedali e nelle residenze protette. Ribadisco, deve prevalere il proprio senso di responsabilità”.

