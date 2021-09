Vaccini, in Brasile ripresa la consegna dopo lo stop dell'invio della Cina

In Brasile riprende la consegna delle dosi di vaccino dopo lo stop della Cina, quando ad oggi il 35% della popolazione ha ricevuto il farmaco immunizzante. Fiocruz, il centro statale di ricerca e produzione di farmaci, ha ripreso la consegna dei vaccini dopo due settimane di sospensione a causa della mancanza di forniture importate dalla Cina. Fino a ieri, 139,27 milioni di brasiliani risultano aver ricevuto almeno una dose dei vaccini AstraZeneca, del cinese Sinovac (CoronaVac), Pfizer o la singola dose di Johnson & Johnson (Janssen), il che rappresenta il 65,29% della popolazione.

Intanto 75,57 milioni di brasiliani hanno già ricevuto le due dosi, cifra che rappresenta il 35,43% del totale. Nella sola giornata di ieri sono stati vaccinati 1,96 milioni di cittadini, mentre in diversi Stati è iniziata la somministrazione di una terza dose in chi ha più di 60 anni. Nelle ultime 24 ore, altre 709 persone sono morte per Covid-19, facendo salire a 587.847 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, con una media mobile di 520 casi mortali al giorno nell'ultima settimana, inferiore del 19% rispetto a quella di 14 giorni fa. In calo del 33% anche la media mobile dei contagi.

