Sorelle gemelle sposano due fratelli gemelli: «I nostri figli sono cugini, fratelli genetici e gemelli quaternari»

Questione di "gemellanza" Fa sorridere la storia di due famiglie gemelle degli stati Uniti. Brittany e Briana, gemelle omozigote, hanno sposato due gemelli omozigoti, Josh e Jeremy, e poi hanno dato alla luce due bambini a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro (uno a gennaio e l'altro ad aprile 2021). «Sono cugini, fratelli genetici e gemelli quaternari» raccontano le sorelle su Instagram.

Durante la gravidanza, le due sorelle avevano dichiarato di essere entusiaste e grate «di sperimentare gravidanze sovrapposte e di condividere questa notizia con tutti. I nostri figli non saranno solo cugini, ma fratelli genetici completi e multipli quaternari! Non vediamo l'ora di incontrarli e che si incontrino!». In tanti hanno commentato i post chiedendo più spiegazioni sulla parentela dei bambini, altri invece hanno provato a spiegare: «Le loro madri e padri sono gemelli identici. Entrambi i gruppi di genitori hanno poi avuto figli. Lo stesso identico Dna ha creato entrambi» ha spiegato un utente. Un altro commentatore ha aggiunto: «I gemelli identici condividono lo stesso DNA ed entrambi i gruppi di genitori sono identici». Le coppie - Brittany e Briana hanno incontrato Josh e Jeremy a un festival per gemelli nel 2017. Le coppie si sono sposate il ​​5 agosto 2018, e vivono nella stessa casa in Virginia, con i loro figli.