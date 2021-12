Uomo scomparso dal 1977 e dichiarato morto, dopo 10 anni si scopre che è vivo

Era scomparso dal lontano 1977 e dieci anni fa era stato dichiarato morto, ma era vivo. Una vicenda che ha dell'incredibile, quella del 61enne Vincenzo B., originario di Marsala (Trapani). Nel maggio 2011, infatti, per l'uomo era stata dichiarata la morte presunta dal Tribunale di Trento, su richiesta del fratello.

La "rinascita burocratica" dell'uomo era iniziata lo scorso anno. Il 26 giugno 2020, infatti, un clochard si presentò al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di La Speza per un malore. Aveva i vestiti sgualciti e la barba lunga, era confuso e non aveva documenti, ma fornì senza incertezze i suoi dati anagrafici. Ciò nonostante non fu possibile rintracciare familiari. Fu, quindi, chiesto l'intervento del giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.

Così dalle banche-dati degli uffici giudiziari venne fuori che il Tribunale di Trento ne aveva dichiarato la morte nove anni prima. Il fratello aveva detto di aver perso ogni contatto con lui fin dall'adolescenza, dopo la frequentazione di un istituto alberghiero nel Trentino. A determinare, con certezza che il clochard, tutt'ora ricoverato in ospedale a Levanto (Sp), è stato il confronto delle sue impronte digitali con quelle che dieci anni fa gli avevano rilevato i carabinieri di Prato.