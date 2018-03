Ufo in cielo, due piloti americani avvistano oggetto non identificato /Le intercettazioni radio

Pilots report encounter with UFO over southeastern Arizona https://t.co/dhVMgylErP via @YouTube — markyalita (@markyalita) March 30, 2018

Gli alieni esistono? Due, di due voli commerciali Usa hanno avvistato, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, un grande, sopra i cieli dell'. Entrambi i piloti lo hanno comunicato in diretta ai controllori di volo dell' 'Albuquerque Center air traffic control', specificando che l' 'oggettò volava in direzione contraria alla loro. O forse era quasi fermo,almeno sopra uno dei due aerei in questione. La Federal Aviation Administration (FAA) ha ora reso pubblici i nastri della registrazione,pubblicati dei media Usa,e accompagnati da un 'no comment'.«Non abbiamo alcun commento da aggiungere - dice la nota della FAA - al di là di quello che potete ascoltare». L'evento ha avuto luogo il 24 febbraio alle 3:30 pm ora locale: il primoè stato fatto dal pilota della 'Phoenix Air': «C'è qualche aereo in rotta che ci è passato sopra 30 secondi fa?».La risposta della FAA è stata: «Negativo».Nessuno aereo previsto in zona. Ma i controllori della FAA di Albuquerque hanno subito allertato il volo 1095 della American Airlines Flight poco distante, sollecitandolo a tenere gli occhi aperti per un possibile oggetto nel cielo.Neanche un minuto dopo il pilota dell'aereo della AA ha comunicato via radio che un oggetto non identificato li aveva appena passati. «Sì qualcosa ci ha appena superato, è passato sopra a noi. Non so cos'era ,era circa 3.000 piedi (meno di 1 km) sopra».Il pilota non ha saputo dire con certezza se l'oggetto non identificato stava effettivamente volando sopra l'aeroplano o si era posizionato sopra. Il pilota della American ha osservato che l'oggetto aveva «un grande riflesso» ed ha espresso dubbi si trattasse di un pallone Google. I due avvistamenti sono avvenuti a soli 500 miglia da Roswell, nel New Mexico. Luogo della più famosa e misteriosa storia di UFO. Dove alcuni sostengono un oggetto non identificato sarebbe caduto al suolo nel 1947.