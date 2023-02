Ufo avvistati a Roma? Ecco cosa sono gli strani oggetti luminosi apparsi in cielo Video

Da due giorni si parla di avvistamenti di ufo nel cielo di Roma, ma si tratta di un incredibile equivoco: gli oggetti luminosi apparsi in cielo sono i satelliti Starlink di Elon Musk. Starlink è la più grande copertura satellitare al mondo e garantisce la connessione anche nelle zone più remote del globo, sfruttando una bassa orbita terrestre. Grazie a questi movimenti, spiega lo stesso Elon Musk, si riesce a garantire Internet a banda larga via satellite. Music: “Dreams” by Bensound Photo: Shutterstock