Meno feste natalizie in ufficio: dopo il #MeToo le aziende temono denunce di molestie

di Anna Guaita

NEW YORK – E’ una tradizione che ben pochi finora hanno osato ignorare. La festa natalizia in ufficio è un “must”. O meglio, era. Quest’anno circa il 35 per cento delle aziende ha dichiarato che non intendono organizzare nulla. La scarsità di festeggiamenti sarà simile se non pari a quella che si registrò nel 2009, quando il Paese era precipitato in una delle più gravi crisi economiche della sua storia. Quest’anno però a mancare non sono i soldi. Tutt’altro: l’economia va bene, le aziende sono più ricche, e potrebbero permettersi festini grandiosi. Quel che le trattiene è la paura che possano avvenire incidenti di cui poi la società sarebbe indirettamente responsabile. Incidenti di tipo sessuale: mani lunghe, commenti pesanti, veri e propri attacchi.Da quando le donne hanno deciso di non tacere più e hanno raccontato le loro sgradevoli e spesso spaventose esperienze presenti e passate, da quando è nato il movimento #MeToo, le aziende sono terrorizzate di essere chiamate in causa se si verificano molestie del genere. E una festa natalizia, anche se organizzata in un luogo diverso dall’ufficio, ricade sempre sotto l’egida della società.In queste feste circola tanto alcol, e in realtà la maggioranza della gente non è più così abituata a bere alcolici pesanti come succedeva nel passato. Con l’abbondanza di cocktail, che sono ingannevoli perché non ci si rende conto di assumere alcool molto più forte, con l’allegria della festa, spesso si alza il gomito troppo. La situazione potrebbe diventare rischiosa. Soprattutto quando succede che un gruppo dei festaioli decide di continuare la festa altrove. Ciò succede abbastanza spesso, e le aziende temono che anche in quel caso potrebbero essere chiamate in causa se le cose dovessero degenerare.Ecco dunque che molte hanno deciso di astenersi. Ma anche quelle che terranno il solito party natalizio sono corse ai ripari, nel 58 per cento dei casi, hanno discusso con gli impiegati quali siano i comportamenti da evitare, ricordando che le molestie sessuali sono un crimine, come l’abuso di alcol o droghe, e la guida in stato di ubriachezza.