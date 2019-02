Nel centro commerciale spunta la scala con una svastica gigante

di Giampiero Valenza

Kyiv’s shopping mall “Gorodok” pic.twitter.com/VzCnEjA2KZ — Eduard Dolinsky (@edolinsky) 18 febbraio 2019

Kiev: sulle scale di un centro commerciale che dividono un piano all’altro appare una svastica gigante, racchiusa in un rombo bianco circondato di rosso. Questa la “sorpresa” che hanno trovato sabato scorso gli ignari clienti del centro Horodok. In un video, rilanciato sul web da(direttore del Comitato ebraico ucraino), si vede la grande svastica che decora le scale con le persone che salgono e scendono. La notizia è riportata sul quotidiano israelianoIl centro commerciale è su quella che un tempo era la Moscow Avenue e che poi, nel 2016, venne intitolata a Stepan Bandera, politico e nazionalista ucraino che per un breve tempo collaborò con la Germania nazista e poi fu arrestato e portato nel campo di concentramento di Sachsenhausen come detenuto politico. La sua posizione politica è stata criticata proprio per l'intitolazione della via, tanto che la comunità ebraica del posto protestò perché le sue truppe sono state accusate di aver ucciso migliaia di ebrei.