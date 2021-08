Turismo, la Tuscia "atterra" a Fiumicino: per richiamare visitatori Adr e Comune firmano convenzione eventi

Per far conoscere la Tuscia a platee sempre più vaste e promuoverne gli eventi culturali, Aeroporti di Roma e il Comune di Viterbo hanno firmato ieri mattina all'aeroporto di Fiumicino un'apposita convenzione. A siglare l'accordo, il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, e, per Adr, il direttore relazioni esterne, Veronica Pamio. Presenti nello scalo romano, dove nella hall arrivi del T3, subito prima dell'area riconsegna bagagli, è stato posizionato un maxi schermo dove, in un video di 40 secondi, scorrono le immagini più rappresentative della città di Viterbo, anche l'assessore alla cultura, turismo e sport del Comune di Viterbo, Marco de Carolis e l'on. Mauro Rotelli (Fratelli d'Italia), eletto nel collegio uninominale di Viterbo.

«Il patto di collaborazione stretto tra Aeroporti di Roma e il Comune di Viterbo - ha detto Veronica Pamio - mira alla valorizzazione delle bellezze del territorio di Viterbo e della Tuscia che saranno mostrate ai passeggeri al momento dell'arrivo in aeroporto. In questi giorni - ha aggiunto - stiamo continuando ad assistere ad una ripresa graduale e costante dei flussi di passeggeri che hanno raggiunto picchi di 60 mila al giorno. Aver quindi posizionato il maxischermo qui nella hall arrivi del T3, darà molta visibilità alla città di Viterbo. La valorizzazione della cultura, del turismo e della bellezza del nostro territorio - ha sottolineato - rientra nella strategia di Aeroporti di Roma che vuole assicurare vicinanza al territorio, soprattutto in un momento come questo di grande difficoltà di un territorio e più in generale di un Paese che ha bisogno di ripartire e di raccontare la sua eccellenza». Da parte sua, il Sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, nel ringraziare Adr per il patto di collaborazione stretto con la firma della convenzione, ha detto che «la città di Viterbo ha tutte le caratteristiche per essere attrattiva per i turisti. Viterbo, conosciuta come la città dei Papi, è infatti una città medievale con il quartiere più grande d'Europa rimasto peraltro completamente intatto. Viterbo è anche una città termale. Mostrarsi al mondo qui all'aeroporto di Fiumicino, anche se attraverso un video di pochi secondi, che contiene però le immagini più rappresentative della città, ritengo pertanto che sia il massimo per Viterbo».