Turismo, Modena inaugura la stagione dello sci con Skipass

Per la stagione della montagna tutto è pronto. Modena celebra la ripartenza del mondo dello sci con il taglio del nastro di Skipass, fiera del turismo e degli sport invernali, che ieri mattina ha dato il via alla nuova edizione, in programma nei padiglioni della Fiera della città emiliana , da oggi fino a lunedì 1 novembre. «C'è grande voglia di far ripartire questo settore - le parole di Alfonso Panzani, presidente di Modena Fiere - e ringraziamo la Fisi che ci ha affiancato». Taglio del nastro che ha visto la partecipazione anche dell'assessore regionale al Turismo dell'Emilia-Romagna Andrea Corsini: «finalmente torna lo sci dopo due inverni molto duri anche dal punto di vista psicologico ed economico. Eravamo tutti pronti a ripartire e poi siamo stati costretti a richiudere per il Covid che aveva rialzato la testa. C'è grande ottimismo, siamo dentro l'emergenza, ma ci sono tutte le condizioni per fare una stagione come si deve. Abbiamo fatto arrivare ristori agli impianti, ma il vero ristoro è quello di poter, appunto, riaprire».

Fondazione Unesco, 4 nuovi itinerari fra le Dolomiti: viaggio nel tempo lungo i sentieri delle cime World Heritage

Così il presidente Fisi Flavio Roda: «Finalmente siamo sicuri che riapriranno le stazioni. Sì, si torna a sciare». Mentre il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli aggiunge «lo sci che si rimette in moto è un fatto importante soprattutto per gli operatori sciistici della montagna e per il turismo».