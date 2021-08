Green pass, soluzione anche per il turismo invernale. Garavaglia: «Con protocolli certi non vedo problemi»

Uscire dalla crisi solo con il vaccino. «Il Green pass è la soluzione per non chiudere più. Abbiamo il Green pass per i ristoranti al chiuso, grandi problemi non ce ne saranno: si usano le stesse regole». Così, a margine di un convegno al Meeting di Rimini, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha replicato a chi gli chiedeva un commento su eventuali problemi, per quanto riguarda il turismo invernale, dettati dal fatto che con il freddo vi siano meno possibilità di stare all'aperto rispetto ai mesi estivi più miti. Quanto a eventuali rischi legati all'affollamento su cabinovie, funivie e impianti di risalita, Garavaglia ha spiegato che «l'anno scorso il Cts aveva validato tutti protocolli, si è arrivati all'ultimo giorno utile e poi è andata come è andata. Partendo per tempo siamo nelle condizioni di avere protocolli certi, tutte le regole certe e di aprire con serenità. Semmai ci sarà un contingentamento nei numeri ma, al netto di questo, non vedo grandi problemi».

Hotel, niente Green pass «Ma sicurezza garantita»

A chi gli chiedeva, invece, un commento sugli stanziamenti per il settore turistico invernale destinati a aiutare gli imprenditori del settore vista la mancata stagione dello scorso anno, Garavaglia ha spiegato che «per quanto riguarda gli hotel non c'è più niente da recriminare nel senso che tutto quello che era stanziato per questo settore è già stato stanziato. Invece - ha aggiunto - devono ancora essere erogati i finanziamenti che riguardano gli impianti sciistici che sono 460 milioni di euro, abbiamo già ottenuto l'ok della Ue. Ahimè non è stato chiesto prima: lì il ritardo è dovuto al fatto che il governo precedente non aveva attivato la procedura. Il decreto - ha concluso - adesso è alla corte dei conti, tempi tecnici d'arrivo e anche questi 460 milioni per gli impianti saranno finalmente sbloccati».