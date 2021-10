Turismo, Fabriano Paper Pavilion: ultima apertura del 2021 del Gran Tour della Carta

Il turismo in Italia è fatto di tante sfumature, culture e bellezze. Ogni cittadina, borgo o metropoli mette in campo i propri punti forza (e spesso non deve far altro che mostrarsi) per conquistare la curiosità dei viaggiatori. A Fabriano, il comune in provincia di Ancona polo industriale per la carta, c'è il gran tour della carta. Fondazione Fedrigoni riapre dunque alle visite i luoghi della carta con l'obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e riaffermare la centralità del patrimonio cartario e del suo valore storico e artistico. «Dal 2014 la Fondazione - sottolinea la presidente Chiara Medioli Fedrigoni - è nel circuito dei musei d'impresa e recentemente è stata inserita tra i 120 luoghi imperdibili da visitare in Italia della guida "Le Meraviglie nascoste d'Italia", progetto promosso e realizzato da Coop, in collaborazione con IF-Idee Editoriali Feltrinelli. Un luogo unico, che non perdiamo l'occasione per condividere e che continua a nutrirsi sia della nostra attività corrente, sia del dialogo con artisti e clienti finali della nostra carta».

Boom per la fabbrica dei libri antichi Trentamila visitatori in cinque anni

I festeggiamenti per i 10 anni della Fondazione, che hanno visto l'organizzazione di iniziative durante tutto l'arco dell'anno, giungono al culmine con questa nuova apertura straordinaria, la diffusione del nuovo video di presentazione della Fondazione e l'avvio della collaborazione con il giovane team fabrianese ideatore del progetto Passeggiando tra la Storia (www.passeggiandotralastoria.it). Alcuni giovani appassionati di arte, storia e turismo, universitari e neolaureati fabrianesi, hanno infatti dato vita a un percorso storico-naturalistico di circa un chilometro per valorizzare il quartiere San Lorenzo e parte del nascituro Parco fluviale del Giano. L'itinerario, recentemente inaugurato, unisce tre monumenti che caratterizzano il quartiere: il torrione, il ponte e l'antichissima chiesina di San Lorenzo (XI sec.) di proprietà della cartiera Fedrigoni. Si tratta di una collaborazione fortemente voluta dalla Fondazione, che ha apprezzato il progetto e soprattutto la passione di chi ha riconsegnato alla città un'oasi di verde urbano a due passi dal centro storico. Un percorso tra natura, storia ed ecologia che potrebbe rientrare nel progetto di mappatura dei luoghi della carta sul territorio fabrianese che la Fondazione Fedrigoni Fabriano da qualche tempo sta valutando di realizzare, con l'obiettivo di identificare ed esaltare quei punti di interesse - dalla storica Cartiera Campioni, oggi adibita a foresteria, alla Cartiera Serafini, ex-Fornari - ancora oggi testimonianza di una tradizione cartaria radicata.