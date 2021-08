Turismo, Bologna riparte anche grazie agli stranieri: boom dei last minute

Dopo un 2020 nero, l'estate 2021 vede una ripartenza del turismo a Bologna e in Città metropolitana. A rilevarlo è Bologna Welcome, che segnala come dalla riapertura di maggio a oggi l'occupazione media delle camere alberghiere, calcolata su un campione rappresentativo, sia cresciuta dal 38% di maggio al 54,3% di luglio. I numeri nel trimestre sono più che raddoppiati rispetto al 2020, anche se non hanno ancora raggiungo i livelli pre-Covid. Nei primi 15 giorni di agosto la proiezione parla di un tasso di occupazione del 45%, contro il 33% del 2020. «Dato - sottolinea Bologna Welcome - che potrebbe sorprendere ulteriormente dal momento che sempre di più si sta verificando una tendenza di prenotazioni in arrivo last minute».

Rimini, verso un Ferragosto sold out: secondo gli operatori, tornano clienti stranieri e i giovani

Finora i visitatori italiani sono stati la maggioranza, ma gli stranieri stanno aumentando con l'avanzare dell'estate: la percentuale dei visitatori internazionali è stata del 27% a giugno, 40% a luglio e la proiezione su agosto è del 54%, grazie ai visitatori provenienti da Francia, Germania, Svizzera e Benelux. Il Festival Il Cinema Ritrovato ha visto un incremento delle presenze del 20% rispetto allo scorso anno: 2.000 accreditati e 20 nazionalità rappresentate dai partecipanti con numerose presenze straniere, in particolare europei ma anche da Stati Uniti, Sud America, Medio Oriente. Continua il boom dell'Appennino, con le credenziali per la Via degli Dei vendute all'interno di eXtraBo da maggio a luglio che raggiungono una quota pari ai livelli pre-Covid.