Tumori, svelato il meccanismo che fa perdere identità a cellula: passo verso terapie di precisione

Scoperto uno dei meccanismi molecolari che fanno perdere identità alle cellule favorendo la loro trasformazione in tumori: il risultato, che apre la strada a nuove terapie personalizzate, è pubblicato sulla rivista Molecular Cell dai ricercatori del dipartimento di Oncologia Sperimentale dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e del dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Milano, grazie al sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Il meccanismo scoperto dai ricercatori coinvolge la perdita di funzionalità di una proteina chiamata BAP1, che caratterizza lo sviluppo di un gruppo di tumori comprendente mesoteliomi, melanomi uveali e diversi tipi di cancro del fegato.

«BAP1 preserva l'identità cellulare, vale a dire l'organizzazione del nostro genoma all'interno del nucleo delle cellule, rinforzando la capacità di queste ultime di esprimere soltanto le proteine utili a svolgere funzioni specifiche», spiega Eric Conway, primo autore dell'articolo e titolare di una borsa di studio iCARE-2 cofinanziata da AIRC e Unione europea. «Nei pazienti che presentano mutazioni nel gene BAP1 - continua Conway - questi meccanismi di controllo vengono a mancare. Questo riduce la capacità delle cellule di preservare la propria identità e favorisce l'acquisizione di proprietà oncogeniche».

«La descrizione di questi meccanismi fondamentali ci ha permesso di identificare punti deboli delle cellule che possono essere sfruttati per riprogrammare lo squilibrio di identità generato dalla perdita di BAP1», aggiunge Simone Tamburri, cofirmatario dell'articolo. «Sono già in programma studi preclinici, sia con animali di laboratorio sia con cellule tumorali ottenute dai pazienti, per validare le nostre osservazioni e verificare l'efficacia terapeutica dei meccanismi che abbiamo identificato», sottolinea il coordinatore dello studio Diego Pasini, leader del Gruppo Meccanismi Epigenetici del cancro in IEO e professore associato all'Università Statale di Milano. «Il nostro lavoro è un passo in più verso una medicina di precisione anche per i tumori più difficili da curare».

