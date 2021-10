Tumori, ok da Ue a nuovo trattamento per stomaco ed esofago: Nivolumab in aggiunta alla chemioterapia aumenta la sopravvivenza

Arriva l'ok dall'Ue per un nuovo trattamento per la lotta ai tumori. La Commissione europea ha approvato l'uso di un farmaco inibitore in aggiunta alla chemioterapia per chi è affetto di particolari tumori allo stomaco e all'esofago. Si tratta del nivolumab (inibitore del checkpoint immunitario PD-1) in associazione al trattamento di fluoropirimidina e platino per le cure in prima linea di adulti per alcuni particolari casi di adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea o dell'esofago. La decisione si basa sui risultati dello studio di Fase 3 CheckMate-649, che hanno dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante, nella sopravvivenza globale e in quella libera da progressione nei pazienti con queste forme cancerosi non resecabili, in stadio avanzato o metastatico.

La sopravvivenza globale è risultata di 14,4 mesi nei pazienti trattati con nivolumab in associazione a chemioterapia rispetto agli 11,1 mesi nei pazienti che hanno avuto solo questo secondo trattamento. Il tumore gastrico è la quinta neoplasia più comune e la quarta causa di morte per tumore nel mondo, con più di 1.000.000 di nuovi casi e circa 770.000 decessi nel 2020. Quello dell'esofago, invece, è il settimo più comune e la sesta causa di morte per tumore a livello mondiale, con circa 600.000 nuovi casi e più di 540.000 decessi nel 2020. I due tipi più comuni di tumore dell'esofago sono il carcinoma a cellule squamose e l'adenocarcinoma, che rappresentano rispettivamente circa l'85% e il 15% di tutti i tumori esofagei.