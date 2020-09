Tripadvisor, cliente fa una recensione negativa e il resort thailandese lo denuncia: ora rischia davvero grosso

Una recensione negativa su Tripadvisor a volte può costare cara. E' successo a Wesley Barnes, americano che lavora in Thailandia, denundciato da un resort thailandese dopo una serie di recensioni negative per aver «danneggiato la reputazione dell'hotel». Inoltre, l'uomo è accusato di non aver pagato una sovrattassa per aver consumato all'interno del resort alcolici acquistati all'esterno.

Ma cosa aveva scritto l'uomo su Tripadvisor? In una prima recensione poi cancellata accusata i proprietari del resort di «praticare la schiavitù», poi i dipendenti di essere «essere scontrosi e non volere nessuno intorno». Tutto ciò finché i proprietari della struttura non hanno deciso di denunciarlo, azione che è sembrata loro l'unico modo per fermarlo. Ma secondo le leggi sulla diffamazione thailandesi, Barnes, ora rilasciato su cauzione, rischia due anni di carcere se riconosciuto colpevole.

Ultimo aggiornamento: 13:55

