Trapianto record a Torino, donna di 82 anni dona il rene e salva il figlio 53enne

Trapianto da record a Torino: un'anziana di 82 anni ha donato un rene al figlio 53enne. Accade a Molinette di Torino e la storia sta facendo il giro del web. Si tratta di storia di generosità, di amore e anche coraggio. Considerando l'età avanzata della donna, che ha effettuato la donazione alla vigilia della Giornata mondiale del rene.

Il figlio, che è affetto da glomerulonefrite, non dovrà andare dialisi. Luigi Biancone, direttore della Nefrologia e Responsabile del Programma di Trapianto di Rene dell'ospedale ha dichiarato che «il trapianto da donatore vivente è in crescita anche in Italia. Per l'età del donatore non vi è un limite, ma il dato anagrafico va rapportato con i dati clinici, morfologici e funzionali che possono segnalare un'età biologica più bassa», ha concluso Biancone.

Ultimo aggiornamento: 13:49

