Trapianti, il Sant'Orsola centro di riferimento per microbiota intestinale: il riconoscimento del Ministero della salute

Premio per il Sant'Orsola di Bologna. Il Policlinico di Sant'Orsola Irccs è stato riconosciuto dal Ministero della Salute centro di riferimento per il programma nazionale di trapianto di microbiota intestinale, ovvero di quelle comunità microbiche - batteri, miceti e virus - che assieme vivono nel nostro intestino. Il Sant'Orsola diventa così uno dei quattro centri del Paese - con Policlinico Gemelli, Careggi e Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa - per la pratica e lo studio di questa frontiera della medicina. Il 30 giugno, sono stati eseguiti i primi tre trapianti su tre uomini di 40, 50 e 60 anni. Per due di loro, gli uomini di 40 e 50 anni, il trapianto di microbiota rappresenta la speranza di poter risolvere una pouchite cronica che non rispondeva alla terapia antibiotica e potere così evitare una ileostomia definitiva. Per il paziente di 60 anni il trapianto di microbiota, invece, si è reso necessario per contrastare un batterio, il Clostridium difficile, anche questo resistente agli antibiotici che se non curato avrebbe potuto portare anche alla morte del paziente.

L'obiettivo generale del centro è quello di fornire il trapianto di microbiota, che si ottiene dalla lavorazione delle feci di un donatore sano, con lo scopo di ridurre la morbidità e mortalità dell'infezione da Clostridium difficile, un batterio refrattario alla antibioticoterapia che se non curato può portare anche alla morte. Il trapianto di microbiota è consentito, attualmente, per la cura del Clostridium e per altri rari casi per i quali è chiesta l'approvazione del Comitato Etico.