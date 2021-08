Transizione ecologica, agricoltura e ambiente per raggiungere gli obiettivi. Legambiente «Privilegiare economia circolare»

Dall'agricoltura arriva il cambiamento per raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica. Questo, in sintesi, il messaggio che arriva da Festambiente 2021, la festa di Legambiente - terminata ieri alla cittadella ecologica di Rispescia (Gr) - che all'agro-ecologia ha dedicato l'intera giornata. Dopo il lancio di questa mattina della campagna per il check-up dei suoli italiani promossa da "La compagnia del suolo", l'obiettivo dell'associazione ambientalista - che ha presentato il libro "Agroecologia circolare: dal campo alla tavola. Coltivare biodiversità ed innovazione", a cura di Giorgio Zampetti e Angelo Gentili - è chiaro: «ridurre l'inquinamento di aria, acqua e suolo in agricoltura, privilegiando economia circolare, bioeconomia e chimica verde». Un focus è stato dedicato anche al ruolo delle api e degli insetti impollinatori per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi. Inoltre si è approfondito anche il tema degli incendi e della siccità.

Ambiente e legalità, Legambiente e Libera premiano 11 storie

«La transizione ecologica - dichiara Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente - è già in atto. Adesso serve, in ogni modo e con ogni mezzo, potenziare la filiera sostenibile dell'intero sistema agroalimentare. Il rispetto dell' ambiente e della salute dei consumatori e il made in Italy devono rappresentare una spinta propulsiva per raggiungere pienamente l'obiettivo della conversione. Per farlo è fondamentale che venga approvata in via definitiva la legge sul biologico. L'Italia è leader nel bio in Europa con 80mila operatori e 2 milioni di ettari coltivati, pari al 15,8 % della superficie agricola utilizzabile nazionale. Negli ultimi dieci anni, i terreni coltivati con metodo biologico sono aumentati di oltre il 75% e i consumi sono più che triplicati». «L'agricoltura - osserva Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - in Italia ha tutte le carte in regola per accelerare la transizione ecologica. È urgente accelerare il passo nella lotta alla crisi climatica e dare gambe al cambiamento. I dati sulla città nell'estate che ci stiamo lasciando alle spalle sono preoccupanti. Le alte temperature stanno compromettendo in maniera irrimediabile i terreni, mettendo in ginocchio le economie di interi territori. L'estate 2021 è stata inoltre nuovamente segnata dagli incendi. Un problema cronico ormai, alimentato, tra le altre cose, dalla crisi climatica. Su questo fronte, è necessario che le Regioni applichino le norme ed elaborino piani antincendio per tempo».