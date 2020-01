Tradisce la moglie con la suocera in luna di miele, nove mesi dopo nasce un figlio. La coppia di sposi è andata in luna di miele e ha portato con sé la mamma della sposa. Fin qui, nulla di strano, se non fosse che lo sposo, proprio durante il viaggio di nozze, ha tradito la moglie con la suocera e, alcuni mesi dopo, i due hanno avuto anche un figlio. Una vicenda surreale, quella che è emersa negli ultimi giorni ma che risale ormai a 16 anni fa. Il Daily Mail riporta infatti il racconto di Lauren Walls, oggi 34enne, che nel 2004 aveva coronato il suo sogno d'amore col matrimonio con Paul White, di un anno più grande. Dopo le nozze, la coppia aveva fatto un viaggio di nozze girando la contea di Devon, ma lo aveva fatto invitando anche Julie, la mamma della sposa, che aveva contribuito economicamente alla cerimonia e alla luna di miele.​

Fin qui, niente di strano, se non fosse che, proprio durante la luna di miele, Paul aveva iniziato a mostrarsi a disagio e piuttosto riservato. Lauren aveva notato quell'improvviso cambiamento, ma non poteva certo immaginare cosa stesse accadendo. La sorella di Lauren, dopo aver sbirciato sul cellulare della madre, aveva scoperto alcune conversazioni tra la donna e il suo genero. Meno di due mesi dopo, alla fine, Paul decise di lasciare la moglie e uscire allo scoperto: l'uomo aveva una relazione con la suocera. Nove mesi dopo l'addio alla moglie, Paul e Julie avevano avuto anche un figlio.

«Non potevo crederci, mi era caduto il mondo addosso: due delle persone che amavo di più, e di cui mi fidavo ciecamente, mi avevano tradito così. Questa è una delle cose peggiori che una madre possa fare alla figlia. Paul andava sempre molto d'accordo con mia madre e non avevo mai sospettato nulla: in fin dei conti, lei era sua suocera e lui semplicemente era sempre stato gentile con lei» - racconta oggi Lauren - «C'è voluto molto tempo per superare tutto, ma alla fine, cinque anni dopo, sono andata anche al loro matrimonio. L'ho fatto solo per il bene della famiglia, ma ho avuto la forza di andare avanti e ho un nuovo compagno, da cui ho avuto quattro figli. Ma la fiducia, di fronte a ciò che ho vissuto, non la riacquisterò mai del tutto ed è questo il lato peggiore di tutta la storia».

