Vittoria sogna che il fidanzato la tradisce con la sorella, dopo 3 mesi lei le dice che è incinta di lui

I sogni a volte si avverano. Ma non sempre quelli che ci auguriamo. Come è accaduto a Vittoria, che ha fantasticato per 3 mesi che la sorella la tradiva con il fidanzato, poi, un giorno, si sono presentati insieme per dirle che lei era incinta.

​Sogna che il fidanzato la tradisce con la sorella, il video

«Ho passato 3 mesi esatti a sognare il mio fidanzato che mi tradiva con mia sorella», racconta attraverso il video Tik Tok. «Ma avendo un legame molto forte con lei mi sembrava impossibile», prosegue l'account Sterie sul social network cinese. La ragazza racconta storie che le vengono scritte. In finale di questa è terribile: «Peccato che un giorno il mio fidanzato si è presentato con lei dandomi la notizia che era incinta esattamente di 3 mesi».

I commenti al filmato

«L’esperienza di Vittoria, sempre più convinta che certi sogni vadano presi sul serio», scrive un'utente. «Ormai non ci si può più fidare di nessuno.. nemmeno dei propri parenti..», aggiunge un'altra persona. «Quando il sesto senso te lo fa capire anche nei sogni», scrive Christian. «Io scioccata spero per lei che abbia chiuso i rapporti con tutti e due», dice Silvia. «I sogni non mentono mai - indica Gioia -, parlo per esperienza». Mentre a Jasmine è accaduta qualcosa di simile. «Scioccante ma vero io un intera estate ho sognato il mio ex con la mia migliore amica a metà settembre ho scoperto che era vero».

Il medico le diagnostica un'indigestione ma era incinta, 31enne partorisce 1 ora dopo: «Mia figlia ha rischiato la vita, salvata da una trasmissione tv»