Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Toro (23 aprile-22 maggio) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero.

Caro amico Toro,

è già dallo scorso anno che sei entrato in una fase di profondi cambiamenti. L’elettrico Urano, pianeta dei cambiamenti improvvisi, da quando si è piazzato nel tuo segno ha impresso alla tua vita un ritmo più veloce, e in qualche modo stai imparando a correre anche tu… Il 2021 però è ancora più movimentato, a tratti persino turbolento, a causa di Giove e Urano piazzati in Acquario praticamente tutto l’anno. Ora le stelle sollecitano quei cambiamenti che nella tua vita hai sempre rimandato, ti chiedono di verificare la tua posizione nella società, il tuo ruolo nella professione, per qualche Toro anche l’amore richiede una verifica. Fino alla prima metà di marzo dovrai mantenere i nervi saldi, non incaponirti, la primavera è dolce, e le stelle ti riservano anche qualche bella sorpresa inaspettata…

Amore

Venere e Marte, gli innamorati dello zodiaco, hanno nel 2021 un moto regolare, quindi non privilegiano né puniscono nessun segno in particolare, e questo è un buon punto di partenza, perché ti consente di giocare le tue carte con libertà. Il pianeta dell’eros, che mancava dal tuo cielo da parecchio (marzo 2019), torna a farti visita proprio all’inizio dell’anno e risveglia i tuoi appetiti amorosi in modo un po’ imprevedibile, potresti scoprire nuove tentazioni, lasciarti rapire da una passione che non riesci a controllare… in maggio, e sino all’inizio dell’estate, l’espansivo Giove si sposta in Pesci, il punto del cielo che favorisce i nuovi incontri, le relazioni con gli altri, e insieme al romantico Nettuno potrebbe far nascere un amore molto coinvolgente, forse anche un po’ contrastato. Dovrai quindi lottare per realizzare i tuoi desideri, soprattutto se sei già impegnato in un’altra relazione!

Lavoro & affari

Le stelle di questo 2021 non sono proprio facili; quando Giove e Saturno sono in quadratura occorre grande attenzione ai rapporti con le autorità, con la burocrazia, le legge, il fisco… non puoi commettere passi falsi, il cielo è stato molto compiacente sinora e forse ti sei abituato a ripararti dietro un ombrello stellare che ora non ti protegge più. Eppure questo cielo è anche molto stimolante per te, ti spinge a superare i tuoi limiti, a rinnovarti nel profondo. L’Acquario infatti è un segno poco compatibile con te, ma nel tuo oroscopo rappresenta il successo, quindi i pianeti che sostano in questo settore stimolano la tua ambizione, ti portano ad assumerti nuove responsabilità, a cercare il potere. Muoviti con attenzione negli affari e nelle questioni di denaro, Mercurio è un po’ distratto, concentra le tue iniziative in maggio e giugno, i mesi più favorevoli.

Salute

I pianeti dello scorso anno – e l’immobilità forzata – ti hanno forse regalato qualche chiletto di troppo, e nel 2021 ti toccherà sudare per rimetterti in forma. Cerca però di fare attenzione durante lo sport, Saturno in Acquario predispone a disturbi alle ossa e alle articolazioni, se puoi fatti seguire da un bravo trainer, prediligi la ginnastica posturale, lo yoga, il pilates, discipline dolci che ti aiuteranno anche a mantenere l’armonia psicofisica. Mantieni il contatto con la natura, il verde, questo per te dovrebbe essere un anno salutista in tutti i sensi, anche nell’alimentazione, dato che Giove contro intossica il fegato. Mesi delicati: giugno, luglio, novembre.

Il giorno chiave

Domenica 16 maggio, con Sole e Urano nel segno, Luna e Marte in Cancro, Mercurio e Venere in Gemelli, Giove e Nettuno in Pesci, Plutone in Capricorno.

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA