Tonno in scatola, qual è il migliore? La classifica di Altroconsumo con i marchi da supermercato

Il tonno in scatola è un alimento di larghissimo consumo e non potrebbe essere altrimenti. Altamente proteico, a lunghissima conservazione e da abbinare a tantissime ricette, sul mercato sono decine e decine le marche tra cui scegliere. Qual è però il migliore?

Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori prodotti disponibili sul mercato italiano, in base a tre caratteristiche principali: la completezza delle informazioni sull'etichetta, le caratteristiche organolettiche (sapore, odore, aspetto, consistenza) e la sicurezza (freschezza della materia prima, contaminazione di metalli, presenza di istamina). Secondo l'associazione di consumatori, la marca migliore per il tonno in scatola è As do Mar: l'azienda sarda conquista il primo e il secondo posto della speciale classifica, con due diversi prodotti.

Ecco la classifica completa dei migliori tonni in scatola secondo Altroconsumo:

1) As do Mar, tonno a trancio intero

2) As do Mar, tonno all'olio di oliva

3) Selex

4) Callipo

5) Fratelli Carli

6) Rio Mare, tonno all'olio di oliva pescato a canna

7) Consorcio, tonno all'olio di oliva

8) Conad Piacersi Leggero

9) Nostromo

10) Angelo Parodi, trancio di tonno in olio di oliva

11) Rio Mare, tonno all'olio di oliva

12) Nostromo Basso in Sale

13) Ardea Tonno

14) Palacio de Oriente, tonno in trancio

15) Mare Aperto

16) Coop Tonno Leggero

17) Rio Mare Leggero

18) Nixe (Lidl)

19) Mareblu Leggero

20) Mareblu Vero Sapore

21) Carrefour tonno a pinne gialle

22) Pescantina, tonno all'olio EVO biologico

23) Maruzzella, tonno all'olio di oliva

24) Athena (Eurospin)