Deve essere arrivato piuttosto stanco Tiberio Timperi alla fine dell’anno e soprattutto al termine dell’ultima puntata de La vita in diretta considerato che si è reso protagonista di una serie piuttosto copiosa di gaffe, non ultima quella sul collega Amadeus.Quando il presentatore ha voluto accennare all'appuntamento con L'anno che verrà su Rai 1 stasera, ha detto: “Vi ricordo Capodanno con Amadeus, io lo metto in sottofondo e mi addormento, mi abbiocco che è una bellezza” rendendosi subito conto dell'uscita infelice sul collega. (Foto@Kikapress)