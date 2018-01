Tigre bianca vuole azzannare il visitatore, ma c'è di mezzo il vetro

di Marta Ferraro

Un visitatore dello zoo cinese della città di Cantòn, sentendosi protetto dalla vetrata che lo separava dalla gabbia di un'enormebianca, voleva prendersi gioco del bellissimo esemplare. Girando le spalle all'animale e fingendo di essere in attesa di qualcuno, ha aspettato che l'animale, che pensava di poterlo attaccare, si avvicinasse a lui con passo felpato.Il simpatico video, che ha già registrato oltre 12mila visualizzazioni, immortala l'esilarante momento in cui, però, nonostante la vetrata, l'uomo terrorizzato si allontana velocemente quando con la coda dell'occhio avverte che la tigre è in atteggiamento d'attacco a pochi millimetri da lui.