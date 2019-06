The Voice, vince Carmen Pierri: chi è la cantante 16enne e perché non è stata premiata in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, è Carmen Pierri la vincitrice di questa edizione: la giovanissima cantante, scelta da Gigi D'Alessio per il suo team, è infatti riuscita a superare gli altri finalisti. A soli 16 anni, Carmen Pierri si ritrova con un prestigioso titolo, dopo aver duettato con Arisa nella finale ma senza la possibilità di essere proclamata vincitrice in diretta nello studio televisivo.Il motivo è presto spiegato: la legge vieta la presenza dei minorenni in diretta dopo la mezzanotte e quindi la giovanissimaha dovuto assistere alla proclamazione da una camera d'albergo, cona rappresentarla in studio. Durante la finale c'erano stati, oltre ad Arisa, anche altri ospiti d'onore come Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy.Nata a Salerno, ma residente a Montoro (Avellino), questa giovanissima ragazza irpina è riuscita a conquistare tutti: prima il coach Gigi D'Alessio, poi il pubblico che l'ha premiata col 56% dei voti. Nella finalissima, disputata in tre manche (duetti, cover, brani inediti), Carmen Pierri ha avuto la meglio su Brenda Carolina Lawrence del team di Guè Pequeno, Miriam Ayaba del team die Diablo del team di