Uomo positivo al test di gravidanza: l’incredibile verità

Il test di gravidanza fai da te può essere utilizzato anche per diagnosticare una possibile grave patologia negli uomini. Ebbene sì, non solo le donne, dunque, ma anche il sesso maschile può fare uso dei test predittivi della gravidanza. In questo caso, però, l'esito di positività non è motivo di gioia dal momento che il test individua la possibile presenza di cancro ai testicoli. Nessuno studio scientifico dietro la scoperta iniziale, ma un fatto reale iniziato come goliardia e finito molto seriamente.

