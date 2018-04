Prova del cuoco, dopo Emilia e Lombardia i piatti di Pove battono anche la Puglia

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA - Il Veneto, con, ha fatto tris fra i... fornelli. Dopo aver sconfittooggi ha superato anche la Puglia nella, il cooking show di, condotto dacon Federico Quaranta. Ancora un successo della cucina veneta presentata con maestria dagli chefche non hanno mancato di mettere i vetrina i prodotti di eccellenza dell’Altopiano di Asiago, nel Massiccio del Grappa e della Valbrenta.La sfida, nonostante il tifo di, che con la coppia di Martina Franca ha proposto un classico della cucina pugliese:, ha visto per la terza volta consecutiva vincere la sfida delo il piatto presentato dagli chef valligiani,, con la ricotta affumicata delle malghe e le erbette dell’Altopiano.Sottolineato ancora una volta l’abbinamento dell’abilità culinaria degli chef con l’uso dei prodotti del territorio e non potevano mancare sul tavolo i rinomatidie l’di Pove, che la prossima settimana sarà ancora in gara per tentare il poker di successi contro un altro Campanile Italiano.