Una foto scattata in un giardino di Terni è la più bella per il National Geographic

di Lorenzo Pulcioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ternano vince il concorso fotografico delItalia nella categoria mondo animale.è per sua stessa ammissione un fotografo amatoriale, anche se gli calza meglio la definizione di “fotografo della natura”.E’il tipo che gira per boschi e campagne da solo ed in orari strani. «Sono un lupo solitario, forse per sentirmi più in simbiosi con la natura» racconta. Ad essere premiata è stata la foto di un verdone comune, uccello passeriforme della famiglia dei, nel mezzo di una tormenta di neve, scattata nel giardino di casa: «Vivo sotto i Monti Martani e nel mio terreno ho una mangiatoia per gli uccellini. Ma era un giorno di buriana e i più piccoli venivano sbalzati indietro dalle raffiche, mentre fringuelli e verdoni provavano a resistere».Incuriosito e in preda all’adrenalina esce in giardino e si sdraia a terra con la macchina fotografica riparandosi con uno zaino e due cuscini. «Ho gattonato per qualche metro e ho notato questo maschio di verdone che tentava di resistere alle folate di vento. La neve appannava la lente del teleobiettivo e c’è voluto un po’ per beccare il momento giusto ed ottenere l'effetto che volevo: il verdone fermo e la neve che lasciava una piccola scia per il vento».La foto è stata scelta dalla prestigiosa rivista per il suo forte messaggio, per la dinamicità e allo stesso tempo per la drammaticità. Per lo sguardo fiero ma preoccupato dell'uccellino, metafora delle scelte politiche mondiali che vanno contro il rispetto della natura: «La foto trasmette l’estrema forza della natura e la lotta dell’uccellino per la sopravvivenza in condizioni limite. Contro vento con gli occhi semichiusi che sta lì piantato a terra per non farsi portare via. Chiunque di noi, di fronte alla natura, alla sua forza e alla sua bellezza, è un essere piccolo. Possiamo solo fare di tutto per rispettarla e non essere travolti».Un po’ come ha fatto David rendendosi conto che nel suo giardino era di fronte a una scena irripetibile. Così ha trovato il coraggio di uscire e buttarsi a terra in mezzo alla tempesta in preda all’adrenalina, con l'illuminazione improvvisa e la sensazione di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. «Diciamo che la strumentazione e il fotografo sono riusciti a fare esattamente quello che doveva essere fatto. Di solito una foto va pensata prima, mentre questa è nata al volo guardando dalla finestra la natura e sicuramente per questo non è banale o troppo tecnicai.David ha coronato una passione che nasce da bambino: «Il mio primo libro è stata l'enciclopedia degli animali. Volevo fare il veterinario, scaricavo i rullini della prima EOS 650 che papà comprò nel 1986 per fotografare i grilli. Poi crescendo ho ritrovato il modo di unire le due passioni. Fotografare gli animali è un modo incredibile per staccare col mondo esterno e ricaricare le batterie».