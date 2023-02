Scoperte 6 galassie grazie al telescopio Webb della Nasa. «Sono così antiche che non dovrebbero esistere»

Il telescopio spaziale James Webb della NASA individua sei galassie «massicce» così vecchie che non dovrebbero esistere. Si tratta di in una scoperta che «spinge i limiti della nostra comprensione della cosmologia». Il nuovo super telescopio spaziale della NASA è stato costruito per scrutare fino all'alba dei tempi e darci indizi su come è nato l'universo.

Il nuovo super telescopio è stato costruito per scrutare indietro fino all'alba dei tempi e darci indizi su come è nato l'universo. In meno di un anno, James Webb ci ha già abbagliato con immagini incredibili, ma ora sta sfidando la nostra stessa comprensione delle origini delle galassie.

Infatti, l'osservatorio da 10 miliardi di dollari ha appena individuato sei galassie «massicce» nell'universo primordiale che sono così vecchie che non dovrebbero esistere.

«Questi oggetti sono molto più massicci di quanto ci si aspettasse», ha dichiarato Joel Leja, professore assistente di astronomia e astrofisica alla Penn State che poi spiega «Ci aspettavamo di trovare solo galassie piccole, giovani e neonate in questo momento, ma abbiamo scoperto galassie mature come la nostra, in quella che in precedenza era considerata l'alba dell'universo».

I ricercatori hanno dichiarato che la loro nuova scoperta «spinge i limiti della nostra comprensione della cosmologia» e suggerisce che le galassie sono cresciute in modo massiccio più velocemente di quanto previsto all'inizio della storia dell'universo.

Gold stars for you! 🌟



Shown here is M92, a cluster of thousands of stars located 27,000 light-years away in our Milky Way. One of Webb’s first science observations, this was taken as part of a program designed to help scientists make the most of Webb: https://t.co/9CHqHtEZlz pic.twitter.com/QVhLIgV6HE

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 22, 2023