Teatro, riapre il sipario degli "Audaci": con "Benvenuti... ma non troppo"

Finalmente riapre il sipario del teatro degli "Audaci". Flavio De Paola annuncia finalmente la nona stagione al teatro degli "Audaci" dove, il giorno della conferenza stampa, sono stati ospiti sul suo palcoscenico Mario Zamma, Franco Oppini, Alessia Fabiani, Mario Antinolfi, Danny Mendez e tanti altri...tutti artisti di questa stagione! In sala giornalisti e fotografi che hanno immortalato questa serata all'insegna del divertimento e del buonumore, grazie al susseguirsi di battute e gag a partire da Antinolfi che ha presentato gli spettacoli "Questi Fantasmi" in scena dal 27 gennaio al 06 febbraio 2022 e “Benvenuti…ma non troppo”, in scena dal 31 marzo al 10 aprile 2022. "Poi arriverà Godot!" Ecco l'esclamazione del nostro direttore artistico che sottolinea l'inattesa chiusura dello scorso anno a causa del Covid19 e che non ha permesso di andare in scena! Ma quest'anno dal 4 al 21 novembre, il teatro degli Audaci ospiterà una delle opere più famose di Samuel Beckett 'Aspettando Godot' dove vedremo De Paola nei panni sia di attore che di regista accompagnato da Gianluca delle Fontane, Ilario Crudetti ed Emiliano Ottaviani. Lucio Caizzi, invece, non potendo presenziare alla conferenza stampa, ha mandato un divertentissimo video dove annunciava il suo spettacolo dal 25 al 28 novembre 2021 "E se poi ero Brad Pitt" per la regia di Geppi di Stasio annuendo: «Ma forse non sarebbe troppo proficuo essere Brad Pitt, troppe cose da fare, troppi impegni...forse un giorno farà lui uno spettacolo su di me e se poi ero Lucio Caizzi! E li sì che se ne vedrebbero delle belle».

«Cinema e teatri verso ampiamento della capienza». Franceschini: credo ci siano le condizioni di sicurezza

La stagione continuerà con divertentissimi spettacoli, come "Stasera mi butto", in scena dal 09 al 12 dicembre 2021, spettacolo scritto da Patrizio Pacioni, per la regia di Giancarlo Fares, con Mario Zamma, Alessia Fabiani e Salvo Buccafusca. Non poteva mancare lo Special Event di Capodanno 2021 'Matrimoni spericolatì in scena dal 31 dicembre al 23 gennaio 2022, spettacolo di Anita Tremblay per la regia Flavio De Paola con Flavio De Paola, Serena Renzi, Gianluca delle Fontane, Ilario Crudetti e Giorgia Masseroni. Ma il divertimento non finisce di certo qui: arriva "Cocktail per tre" dal 10 al 20 febbraio 2022, di Santiago Moncada con Franco Oppini, Miriam Mesturino, Marco Belocchi per la regia di Marco Belocchi. La stagione continua con "L'apparenza inganna" dal 24 febbraio al 06 marzo 2022 di Jhon Tremblay regia Flavio De Paola con Flavio De Paola, Serena Renzi, Gianluca delle Fontane, Ilario Crudetti e Giorgia Masseroni. Per finire andrà in scena 'Pigiama Party' dal 5 al 15 maggio 2022 di Anita Tremblay regia di Flavio De Paola con Flavio De Paola, Gianluca delle Fontane, Licia Amendola, Ilario Crudetti, Serena Renzi e Valentina Mauro. Inoltre per la gioia degli amanti di Alessandro Baricco, dal 17 al 27 aprile 2022, sarà in scena l'acclamatissimo spettacolo "Novecento", conosciuto ormai in tutta Italia per le sue repliche nei teatri più celebri, sempre per la regia di Pablo Maximo Taddei e la sua tecnica degli "psicosuoni", elemento caratterizzante di questo seguitissimo capolavoro, vedremo in scena il "one man show" di De Paola. Ci sarà inoltre spazio anche per i più piccini con la rassegna "Audaci in famiglia" per tutti sabati e le domeniche pomeriggio.