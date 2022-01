Arriva la 'supermascherina' che blocca tutti i virus (anche il Covid). «Costerà 300 euro»

Una super-mascherina in grado di bloccare tutti i virus, anche il Sars-CoV-2 e tutte le sue varianti come Omicron, l'ultima 'versione' del coronavirus ormai dominante in Italia e in Europa. L'oggetto che potrebbe cambiare per sempre l'approccio alla pandemia di Covid-19 è stato presentato al CES 2022, il Consumer Electronics Show di Las Vegas: a 'inventarla', una start up di Lione, in Francia, la Airxom.

Il prezzo non sarà esattamente per tutti: la supermascherina, un sistema di protezione delle vie respiratorie in grado di bloccare tutti i virus, potrebbe arrivare sul commercio a marzo, e dovrebbe costare intorno ai 300 euro. «Risultati spettacolari contro il Covid: la nostra mascherina lo distrugge con il semplice contatto», assicura Vincent Gaston, Ceo di Airxom. «Siamo gli unici ad offrire una protezione totale», aggiunge poi a chi gli chiede della eventuale concorrenza nel campo.