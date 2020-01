Superenalotto, come si verifica e riscuote la vincita? Tutto quello che c'è da sapere

SuperEnalotto, come verificare vincita

SuperEnalotto, come si riscuote la vincita

Vincite fino a 520€: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite da 5.200 a 52.000 €: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal Vincite superiori a 52.000 €: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via A. Tocqueville 13 - 20154 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma).

SuperEnalotto, quando viene accreditata la vincita?

Entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale Generale recandoti in ricevitoria o presso un Punto Pagamento Premi. Fino al 90° presso gli Uffici Premi di Sisal S.p.A (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) in Via A. Tocqueville 13 - 20154 – Milano e Viale Sacco e Vanzetti 89 - 00155 – Roma

Ultimo aggiornamento: 17:17

ecco comee, se siete stati fortunati, cosa fare per(e quanto bisogna aspettare per vederlo accreditato sul proprio conto corrente).Innanzitutto bisogna capire se i numeri giocati sulla schedina sono vincenti, Per questo la Sisal ha messo a disposizione un servizio online per controllare: per vedere cliccate qui . Avete vinto? Allora non resta che passare allo step successivo, ovvero avviare la procedura di riscossione del premio.La modalità di riscossione del premio cambia a seconda dell'importo vinto, ecco le procedure: