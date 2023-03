Suora ubriaca provoca incidente, convince la passeggera a prendersi la colpa ma poi l'amica ritratta. Religiosa condannata

Suora guida ubriaca e provoca un incidente. Ma per non passare troppi guai convince la passeggera che era in auto con lei a prendersi la responsabilità. La donna, un'infermiera, sulle prime si assume la colpa dicendo che stava guidando lei, ma quando viene a sapere cosa le sarebbe accaduto ritratta e punta il dito contro la "vera" e mendace autista. Risultato: alla suora ubriaca al volante è stata tolta la patente per tre anni ed è stata salatamente multata.

In UE arriva la patente digitale, alla guida dai 17 anni. Si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line

Suora ubriaca al volante provoca incidente

La vicenda - avvenuta il 9 dicembre del 2021 in Polonia - ha avuto il suo epilogo nei giorni scorsi con la sentenza di "condanna" della suora. La sorella, Barbara M., aveva esagerato con i bicchieri di vino prima di salire in macchina nella città di Olsztyn, a nord di Varsavia. A bordo di una Fiat, ad un incrocio non aveva dato la precedenza a un'Audi, provocando lo schianto. Schianto dopo il quale si era allontanata dal luogo dell'incidente, proprio perché conscia di essere ubriaca. Il tempo di convincere la passeggera a prendersi la responsabilità dell'incidente e le due erano tornate sul luogo dello scontro. La sorella ha cercato di ingannare la polizia dicendo che guidava la sua amica, più anziana di lei.

L'EPILOGO

Quando però la polizia ha detto alla donna a quale sanzione sarebbe andata incontro, lei ci ha ripensato e ha detto loro la verità. Ha raccontato di essere stata persuasa da Barbara M. ad assumersi la colpa. La suora quindi è stata fermata: sottoposta all'etilometro, il test ha mostrato un risultato di 0,99 mg/l di alcol nel sangue.

La suora ha perso la patente di guida e il suo caso è stato tratta questa settimana davanti al tribunale distrettuale di Olsztyn. È stata giudicata colpevole di guida in stato di ebbrezza e multata per l'equivalente di 380 euro. È stata aggiunta un'ulteriore multa di 950 euro da destinare al Fondo di assistenza alle vittime e assistenza post-penitenziaria.