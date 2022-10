Enoturismo, Antinori miglior destinazione al mondo per “Vineyards”, Ferrari guadagna 50 posti (ora 11.) nella Top 100 anche Villa Sandi

TRENTO - Ferrari Trento balza all’11. posto come miglior destinazione enoturistica secondo World’s Best Vineyards, la classifica che seleziona le più belle cantine al mondo, fondata da William Reed, storico editore inglese. Al primo posto si issa la Toscana con i Marchesi Antinori a San Casciano nel Chianti Classico.

Con 50 posizioni scalate in una sola edizione, Ferrari Trento si aggiudica il premio di “Highest Climber” della classifica, che coinvolge una giuria di 500 sommelier, esperti di vino e di viaggio, che valutano le cantine in base all’esperienza complessiva offerta. World’s Best Vineyards ha infatti come scopo principale quello di promuovere il turismo del vino e ogni anno presenta un elenco di 100 cantine con proposte molto diverse tra loro, ma sempre di alto livello e originali. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata appunto Antinori, la prima cantina italiana a raggiungere la vetta di questa classifica con il gioiello firmato da Marco Casamonti.

Ferrari Trento da anni lavora per promuovere il territorio trentino e la sua unicità, puntando sul connubio tra bellezza ed eccellenza dell’offerta enogastronomica. Il risultato è il “Percorso del Bello e del Buono”, dove i visitatori vivono un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: dalla vista, appagata dalla splendida Villa Margon, dimora cinquecentesca sede di rappresentanza del Gruppo Lunelli, al gusto, con la possibilità non solo di apprezzare le bollicine Trentodoc in cantina, ma anche di accompagnarle ai piatti di Locanda Margon, ristorante stellato e laboratorio per innovativi abbinamenti, immerso nei vigneti Ferrari.

Le Top 100

La cantina Villa Sandi è stata selezionata tra le 100 migliori destinazioni vitivinicole al mondo. Il gruppo guidato dalla famiglia Moretti Polegato è entrato nella top 100. Le cantine italiane inserite nella World's Best Vineyards saranno celebrate in occasione della seconda edizione di Wine Destinations Italy, a Livorno il 12 e 13 novembre.

Francia e Portogallo sono i Paesi con il maggior numero di cantine in classifica, 11 per ciascuno, nella top 100 del 2022, ma l'Italia segue con ben 9 cantine. Ad Antinori e Ferrari si aggiungono: Donnafugata-Marsala (45), Ceretto (62), Gaja (65), la trevigiana Villa Sandi (70.mo posto), Tenuta cavalier Pepe (72), Marchesi di Barolo (90) e Tenuta San Leonardo (97).

A ritirare il premio, il 26 ottobre a Mendoza, in Argentina, è stata Camilla Lunelli, direttrice Comunicazione del Gruppo, che commenta: “Questo riconoscimento rappresenta non solo una grande soddisfazione per la nostra cantina - che festeggia quest’anno il 120esimo anniversario - ma anche un importante traguardo per tutto il territorio trentino. È un omaggio alla bellezza delle sue montagne e alla loro vocazione alla viticoltura”.

La classifica

Hall of Fame – Zuccardi Valle de Uco (Famillia Zuccardi), Uco Valley, Argentina



1 – Antinori nel Chianti Classico (Marchesi Antinori), San Casciano, Italy2 – Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, La Rioja, Spain3 – Montes, Colchagua Valley, Chile4 – VIK Winery, Cachapoal Valley, Chile5 – Schloss Johannisberg, Rheingau, Germany6 – González Byass, Bodegas Tio Pepe, Jerez de la Frontera, Spain7 – Robert Mondavi Winery, Oakville United States, USA8 – Quinta do Crasto, Douro, Portugal9 – Catena Zapata, Mendoza, Argentina10 – Bodega Garzón, Maldonado, Uruguay11 – Ferrari Trento, Trento, Italy12 – Champagne Billecart-Salmon, Champagne, France13 – Château Smith Haut Lafitte, Bordeaux, France14 – Weingut Dr Loosen, Mosel, Germany15 – Champagne Taittinger, Champagne, France16 – Soalheiro, Alvaredo, Portugal17 – Trapiche, Mendoza, Argentina18 – Clos Apalta, Apalta Valley, Chile19 – Quinta da Aveleda, Penafiel, Portugal