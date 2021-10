Spremuta d'arancia, mai la mattina e con lo zucchero: rischi e benefici per la salute

Spremuta d'arancia, mai la mattina e con lo zucchero: quali sono i rischi e benefici per la salute? La spremuta d'arancia in autunno, e in generale nei mesi freddi, è un elemento che entra spesso nella nostra alimentazione, perché considerato un vero e proprio toccasana. È buona abitudine, infatti, berne un bicchiere al giorno, ma ci sono alcune accortezze da seguire. Ad esempio berla senza zucchero e non a stomaco vuoto. Il rischio infatti è quello di incorrere in problemi di digestione. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com