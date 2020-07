Spettatrice nota gonfiore sul collo della conduttrice del tg: «Fatti un controllo». Lei scopre un tumore

Quel rigonfiamento sul collo ha insospettito una telespettatrice che le ha suggerito di fare subito un esame alla tiroide. E così Victoria Price, giornalista della tv statunitense Wfla, ha seguito quell'indicazione arrivata via email. Dopo l'esame, il verdetto: quello era un tumore alla tiroide.

La donna racconta quanto le è capitato sul suo profilo Twitter, raccontando un pezzo della sua vita privata 'salvata' dai suoi telespettatori. Una di loro, infatti, le aveva scritto: «Ti ho appena vista al telegiornale. Mi preoccupa quella massa sul tuo collo. Per favore, controlla la tua tiroide. Mi ricorda il mio collo. Il mio si è rivelato essere un cancro».

«Ho un cancro - scrive la Price su Twitter, raccontando della diagnosi avuta al Tampa General Hospital, in Florida - Sono debitrice verso uno dei nostri spettatori che lo hanno portato alla mia attenzione". Il carcinoma di Victoria si stava diffondendo ai linfonodi e le è stato proposto un intervento chirurgico per la rimozione del tumore.



A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020