Cercasi donatori, ma solo comunisti doc: la bizzarra richiesta delle banche del seme in Cina

di Franca Giansoldati

AAA cercasi donatori di seme ma solo se comunisti doc. Tra le richieste che ultimamente sono state fatte dalla banche del seme di alcuni centri della fertilità in Cina per reclutare donatori c'è anche quella di «amare la madrepatria socialista e il partito comunista». Naturalmente a questa domanda se ne aggiungono altre ben più pertinenti allo stato fisico, come per esempio di avere tanti capelli, di godere di ottima salute, di una vista perfetta ed essere giovani.Questa curiosità ha fatto scalpore persino in Cina ed è poi rimbalzata all'estero, e stamattina è stata ripresa dal quotidiano dei vescovi, Avvenire nel supplemento dedicato alle questioni legate alla difesa della vita. L'articolo racconta di come in questi ultimi anni la domanda crescente di figli in provetta in Cina sia crescita tantisimo, facendo aumentare di conseguenza anche i centri della fertilità, solo che il controllo del partito comunista continua ad estendersi sulla vita pubblica dei cinesi al punto da imporre richieste bizzarre come l'appartenenza al partito comunista dei donatori di seme. Tra le cliniche che hanno bandito una grande campagna per reclutare donatori, applicando le norme richieste dal partito, anche la terza università di Pechino.