Promettono casa in affitto a Sperlonga e si fanno accreditare i soldi, ma era una truffa: denunciati

Avevano promesso di dare in affitto una casa a Sperlonga e si erano fatti accreditare i soldi su una carta postepay, ma dell'appartemento per le vacanze non c'era traccia. Sono stati denunciati per truffa in concorso un ragazzo di 20 anni e un uomo di 46 residenti in provincia di Napoli. .



Entrambi, tramite un annuncio su internet, dietro la falsa promessa di cedere in locazione ad agosto 2020, un’abitazione nel centro di Sperlonga, con artifici e raggiri riuscivano a farsi accreditare da una donna di 45 anni della provincia di Frosinone e da un uomo di 48 residente a Roma, 1320 euro Ultimo aggiornamento: 14:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA