Si conoscono durante una sparatoria, lui le salva la vita: ora si sposano. Sembra un film, ma è tutto vero

Austin, californiano 29enne e Chanel, canadese 24enne, si sono conosciuti poche ore prima della sparatoria di Las Vegas nel 2017.La sera del primo ottobre 2017, il 64enne Stephen Paddock sparò sulla folla presente a un festival di musica country dal trentaduesimo piano del Mandalay Bay Hotel, uccidendo 58 persone. Se non avesse conosciuto Austin, Chanel probabilmente non ce l'avrebbe fatta. È stato lui a proteggerla e a portarla fuori dall’area concerti mentre Paddock faceva fuoco sulla folla.E se non fosse stato per l'emergenza coronavirus, l’avrebbero fatto domani.Come hanno annunciato sulla loro pagina(dalla tragedia all’amore), le nozze erano previste per venerdì 15 maggio, ma la pandemia li ha costretti a posticipare. «- scrivono -». Ma il lieto fine è solo rimandato.