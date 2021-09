Cresce il "social freezing" in Italia per preservare la fertilità

Con la pandemia aumenta tra le donne la pratica di preservare la propria fertilità attraverso il congelamento degli ovociti. Lo dicono i numeri, seppur limitati, di questi mesi di pandemia, con richieste di «social freezing» che dal punto di vista dell'osservatorio dei centri GeneraLife sono raddoppiate nella primavera 2021 rispetto al 2019. Se ne è parlato alla presentazione dell'iniziativa «Ferty Check», con consulti gratuiti.

«Proteggere la fertilità significa adottare stili di vita sani. In più, esiste il social freezing», evidenzia Filippo Maria Ubaldi, presidente della Società italiana di Fertilità e Sterilità-Medicina della riproduzione (Sifes-Mr) e componente del tavolo tecnico per la ricerca e formazione nella prevenzione e cura dell'infertilità del Ministero della Salute, direttore scientifico GeneraLife.

«Si tratta di un percorso nato per salvaguardare la salute riproduttiva delle pazienti oncologiche (130 donne su 100mila con meno di 44 anni ricevono diagnosi di neoplasia ogni anno) - aggiunge - che vanno incontro a terapie che possono compromettere la possibilità di avere un bambino, ma che si sta rivelando un'opzione valida anche per coloro che devono rimandare il momento in cui cercare un figlio, ad esempio, per mancanza di un partner o di un lavoro stabile.

Nei nostri 7 centri GeneraLife in Italia abbiamo notato un trend positivo, nel corso degli ultimi 6 mesi del 2021, a confronto con il primo semestre 2019: i trattamenti per la preservazione della fertilità sono aumentati, addirittura raddoppiati nei mesi di aprile, maggio e giugno, prima delle vacanze estive. Si tratta di numeri limitati: nel 2021 in questi 3 mesi si sono sottoposte al ciclo di trattamento 46 donne, contro le 21 del relativo trimestre 2019. E, in totale, nei primi 6 mesi del 2021 abbiamo eseguito lo stesso numero di preservazioni (circa 80) di tutto il 2020». Il social freezing avviene con una stimolazione ovarica e l'esperto sottolinea che questo procedimento non fa anticipare la menopausa e non aumenta il rischio di cancro. Vengono effettuate ogni anno più di 2 milioni di stimolazioni ovariche per fecondazione in vitro. Nella fase successiva, di prelievo degli ovociti, possono esserci bassi rischi chirurgici (emorragico o infettivo).