Smart working con il tablet sul volante mentre guida l’auto in autostrada. Fermato e multato dalla Polstrada

LUCCA - Faceva “smart working” con il computer portatile sul volante mentre guidava in autostrada Firenze-Mare: per questo un 45enne livornese è stato fermato e multato dalla polizia stradale di Montecatini Terme (Pistoia) all’altezza di Capannori (Lucca). È successo ieri pomeriggio, 19 maggio, quando pattuglia ha notato un’ auto che procedeva a zig-zag e si è avvicinata per controllare che non ci fossero problemi. Quando i poliziotti si sono affiancati alla macchina hanno visto che il conducente, con estrema disinvoltura, era tutto intento a consultare il tablet che teneva appoggiato sul volante, mentre guidava in autostrada.

A parte la scarsa libertà nei movimenti, perché per mantenere il portatile sul volante non aveva margine di manovra, l’uomo, un livornese di 45 anni, era talmente distratto da non accorgersi neppure che la pattuglia della Stradale gli stava accanto e gli indicava di fermarsi. Quando, finalmente, si è reso conto ha accostato e ha spiegato agli agenti che doveva per forza usare il computer perché era in smart working ed era necessario che leggesse con urgenza la posta elettronica. Ovviamente, la scusa non ha retto e la Polstrada gli ha fatto il verbale e tolto anche un punto dalla patente.