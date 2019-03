Cliccando m5s.it spunta il sito della Lega: il "giallo" rimbalza sul web

di Giampiero Valenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Digiti www.m5s.it e spunta il faccione di Matteo Salvini che, con il pollice in su, dà il benvenuto sul sito della Lega Nord. Uno scherzo di un buontempone che ha indirizzato tutti sul sito dell’altro partito di maggioranza o una politica di marketing per far parlare della Lega? Nulla trapela sull'autore del reindirizzamento, ma di sicuro c'è che la curiosità sta spingendo tanti, nella rete, a testarlo. Il dominio m5s.it, porta infatti direttamente suDa una prima analisi, il dominio m5s.it risulta sì registrato ma i suoi dati sono stati nascosti. Gli elettori del Movimento 5 Stelle, che possono aver subito una doccia fredda per la sorpresa di aver visto Salvini invece che Luigi Di Maio, stiano pur tranquilli: il sito ufficiale non è stato toccato. Ed è